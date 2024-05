Hatem Mziou : « Pas de conflit entre les avocats et l’État, mais nous demandons une justice impartiale »

Le bâtonnier Hatem Mziou s’est exprimé jeudi 16 mai 2024, lors d’une intervention dans l’émission Mosaïque Plus, sur la position du président Kaïs Saïed, récemment communiquée par la présidence. Mziou a jugé « positive » la déclaration présidentielle affirmant qu’il n’y a pas de conflit avec la profession d’avocat ou le secteur juridique.

Selon le bâtonnier, le président a le droit d’exprimer son avis sur toute situation particulière. Il a ajouté : « Je suis contre ceux qui dénigrent l’État et ceux qui l’attaquent. Je refuse la politisation de notre profession. Nous demandons une justice indépendante et impartiale, car elle est l’arbitre ultime. »

Mziou a également déclaré : « Lors de notre conférence de presse, nous avons réaffirmé qu’il n’y a pas de conflit entre nous et les autorités. L’Ordre national des avocats remplit son devoir en défendant les droits et les libertés. Nous sommes patriotes, fiers de la Tunisie, et nous soutenons la souveraineté et la primauté de la loi. »

Évoquant l’affaire de l’avocat Mehdi Zagrouba, Mziou a rapporté que ce dernier était en mauvaise santé lors de son interrogatoire par le juge d’instruction. « Notre confrère a été victime d’agressions et de violences. Le juge d’instruction a constaté les blessures sur son corps, » a-t-il ajouté. Mziou a précisé que Zagrouba s’est évanoui, et que le juge a terminé l’interrogatoire avant d’émettre un mandat de dépôt alors que l’avocat était inconscient. « Il a été transporté à l’hôpital une heure plus tard, » a-t-il conclu.

Gnetnews