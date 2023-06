Hausse du nombre de migrants tunisiens irréguliers atteignant les côtes italiennes en 2023

Selon les données du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), le nombre de migrants tunisiens irréguliers arrivés sur les côtes italiennes entre janvier et fin mai 2023 s’élève à 3432, dont 865 sont des mineurs non accompagnés.

Ces chiffres indiquent une augmentation par rapport aux années précédentes, avec 1986 migrants enregistrés en 2021 et 2283 en 2022, selon les statistiques publiées par le FTDES.

La même source ajoute que le nombre de mineurs ayant voyagé illégalement au cours de la même période était de 457 en 2021 et 328 en 2022. En ce qui concerne les victimes et les personnes disparues en mer depuis le début de l’année jusqu’à fin mai 2023, le forum précise que ce chiffre s’élève à 534.

Gnetnews