Tunisie : Flambée des prix des viandes rouges, poissons…le consommateur en pâtit, l’éleveur ne rentre pas dans ses frais !

La Tunisie fait face à des défis économiques de taille dans les secteurs clés de la pêche et de l’élevage, marqués par une hausse significative des prix. Le kilo de mouton se vend à en moyenne 40DT, tandis que le veau est proposé en environ 37DT. Les facteurs à l’origine de cette tendance sont nombreux et variés. Nous avons eu l’opportunité d’interviewer Karim Daoud, membre exécutif du SYNAGRI, ainsi que Aziz Bouhejba, éleveur ovin et bovin, pour éclairer les causes de cette hausse et ses implications pour l’avenir de ces industries vitales.

Selon Karim Daoud, la rareté du poisson est au cœur des problèmes affectant l’industrie de la pêche. Il souligne que le coût élevé du poisson d’élevage, tel que le loup et la daurade, est directement lié au prix de l’alimentation. « Ce dernier aspect est crucial, car ces poissons sont nourris avec des aliments concentrés, similairement à la volaille », nous dit-il.

En ce qui concerne le poisson sauvage, Karim Daoud explique que la hausse des prix est due non seulement à l’augmentation des coûts liés au carburant et à la main d’œuvre pour le bon fonctionnement des bateaux, mais également à la rareté du poisson causée par une surpêche excessive en Méditerranée. Cette situation met en lumière la nécessité de mettre en place une réglementation plus stricte pour éviter la surpêche et de développer davantage l’élevage de poissons, a-t-il préconisé.

En ce qui concerne la viande bovine, les facteurs sont multiples. Karim Daoud souligne que l’augmentation des prix de production est principalement due à la hausse des coûts alimentaires pour le bétail. L’importation d’aliments tels que le maïs et le soja, dont les prix mondiaux ont augmenté de plus de 50 % ces dernières années, pèse lourdement sur les coûts d’engraissement des taurillons.

« De plus, la baisse du nombre de vaches laitières, attribuée à la crise du secteur laitier, a engendré une diminution du nombre de veaux vendus en boucherie, contribuant ainsi à la hausse des prix de la viande bovine », affirme Daoud.

Quant au secteur ovin, Aziz Bouhejba, éleveur ovin et bovin, explique que les coûts de production ont été impactés par les changements climatiques, notamment la sécheresse intense. L’incapacité d’utiliser les pâturages pour l’alimentation animale a entraîné une hausse des prix des aliments concentrés, doublant ainsi les coûts.

« La sécheresse dure depuis maintenant 3 années consécutives affectant la production de fourrage (paille et foin), dont les prix ont été multipliés par deux, ces dernières années et de 40% par rapport à l’année dernière. Par ailleurs, les éleveurs peuvent, en temps normal profiter de 2 à 3 mois de pâturage, or avec la sécheresse ce n’est pas possible. Sans ce pâturage, il y a déjà 30% de hausse du coût de production », affirme l’éleveur.

La situation est critique pour les éleveurs, comme l’illustre Aziz Bouhejba. « Par ailleurs, il y a une baisse de la demande en viande rouge et même avec cela les prix ne peuvent pas baisser car les coûts de production sont beaucoup trop importants. Pour ma part, c’est la première fois que mon bilan est déficitaire pour l’levage d’ovins. Dans les années les plus difficiles, j’arrivais à obtenir un bilan neutre. Aujourd’hui ça n’est plus le cas malheureusement ».

Ce dernier nous indique que même pendant la période l’Aïd où les Tunisiens se sont plaints de la cherté des moutons, en réalité les éleveurs ont vendu leurs bêtes à un prix proches du prix de revient.

« Les éleveurs sont tous en train de vendre à perte. Si nous n’avons pas une amélioration de la situation climatique en octobre ou en novembre, nous devrons nous attendre à une vraie catastrophe », s’inquiète Aziz Bouhejba.

D’après ce dernier, la principale conséquence serait l’abandon de la filière ovine et bovine par les agriculteurs. « Pour le moment, certains tiennent bon en baissant la quantité de bêtes de leur cheptel. Pour autant, ils ont été contraints d’acheter les aliments à un prix très élevé. Ainsi au lieu de s’approvisionner en fourrage pour 6 mois, ils l’ont fait pour 3 mois en espérant l’arrivée de la pluie et donc de la régénération des pâturages ».

Si d’ici la fin de l’année, la sécheresse persiste toujours, les éleveurs seront contraints de vendre leur cheptel aux abattoirs. « Après cela, renouveler le cheptel national sera très difficile », conclut-il.

Cette situation met en évidence la nécessité d’agir rapidement pour préserver ces industries essentielles, en mettant en place des réglementations adaptées et des stratégies de résilience pour les éleveurs. L’avenir de ces secteurs cruciaux dépendra de la capacité de la Tunisie à relever ces défis et à trouver des solutions innovantes pour assurer la durabilité et la stabilité économique, mais aussi et surtout la sécurité alimentaire.

Wissal Ayadi