Hôpital de Sfax : l’agresseur du médecin arrêté et inculpé

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a publié un communiqué à la suite de l’agression d’un médecin résident en chirurgie orthopédique à l’hôpital Habib Bourguiba de Sfax.

L’agresseur a été interpellé et inculpé pour « outrage à fonctionnaire » et « violences graves ». Des mesures de sécurité renforcées sont en cours, notamment l’installation de caméras de surveillance dans les couloirs de l’hôpital et le renforcement du personnel de sécurité dans les services, en coordination avec les équipes du centre de sécurité du service des urgences, afin de garantir une intervention rapide en cas de nouvel incident.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités des personnes présentes lors de l’incident, afin de vérifier s’il y a eu manquement dans l’enregistrement de l’événement ou le suivi médical du médecin agressé.

L’OTJM a souligné que garantir un service de santé de qualité, dans des délais raisonnables, tout en respectant la dignité des patients et en protégeant le personnel médical et paramédical, reste la seule voie pour limiter les violences dans les hôpitaux. L’organisation réaffirme son rejet de toute agression physique ou verbale envers les jeunes médecins, qui travaillent de longues heures pour compenser les insuffisances du système dues aux politiques d’austérité, au manque de recrutements et à la dégradation des infrastructures, et appelle à la protection de leur sécurité et de leur intégrité physique afin d’assurer un environnement de travail sûr.

Gnetnews