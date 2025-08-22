Hôpital de Sfax : l’agresseur du médecin arrêté et inculpé

22-08-2025

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a publié un communiqué à la suite de l’agression d’un médecin résident en chirurgie orthopédique à l’hôpital Habib Bourguiba de Sfax.

L’agresseur a été interpellé et inculpé pour « outrage à fonctionnaire » et « violences graves ». Des mesures de sécurité renforcées sont en cours, notamment l’installation de caméras de surveillance dans les couloirs de l’hôpital et le renforcement du personnel de sécurité dans les services, en coordination avec les équipes du centre de sécurité du service des urgences, afin de garantir une intervention rapide en cas de nouvel incident.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités des personnes présentes lors de l’incident, afin de vérifier s’il y a eu manquement dans l’enregistrement de l’événement ou le suivi médical du médecin agressé.

L’OTJM a souligné que garantir un service de santé de qualité, dans des délais raisonnables, tout en respectant la dignité des patients et en protégeant le personnel médical et paramédical, reste la seule voie pour limiter les violences dans les hôpitaux. L’organisation réaffirme son rejet de toute agression physique ou verbale envers les jeunes médecins, qui travaillent de longues heures pour compenser les insuffisances du système dues aux politiques d’austérité, au manque de recrutements et à la dégradation des infrastructures, et appelle à la protection de leur sécurité et de leur intégrité physique afin d’assurer un environnement de travail sûr.

Gnetnews

Fil d'actualités

Tunisie : Rencontre entre l’ANME et le PNUD

22-08-2025

Ministère de l’Éducation : consultation des résultats des mutat

22-08-2025

Hôpital de Sfax : l’agresseur du médecin arrêté et inculpé

22-08-2025

El Mourouj : Le vieil homme coincé entre une rame de métro et le q

22-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Tunisie : Rencontre entre l’ANME et le PNUD

22-08-2025

Ministère de l’Éducation : consultation des résultats des mutations 2025 po

22-08-2025

Hôpital de Sfax : l’agresseur du médecin arrêté et inculpé

22-08-2025

El Mourouj : Le vieil homme coincé entre une rame de métro et le quai a été

22-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025