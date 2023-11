Huile d’olive : L’UTICA appelle Ã  la rÃ©vision du quota annuel accordÃ© Ã  la Tunisie

Huile d’olive : L’UTICA appelle à la révision du quota annuel accordé à la Tunisie

Le président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Samir Majoul, a reçu hier, au siège de l’organisation patronale à Tunis, une délégation du Conseil oléicole international, conduite par son directeur exécutif, Abdellatif Ghedira, et le Directeur exécutif adjoint, Jaime Lillo, en présence, notamment, de membres exécutif de l’UTICA.



La rencontre a porté sur « les défis posés devant les pays producteurs et exportateurs de l’huile d’olive, pour promouvoir ce secteur, et éliminer tous les obstacles en vue d’en appuyer la production et l’exportation, d’autant que la consommation mondiale de ce produit ne dépasse pas les 2 % ».

Les membres de l’organisation patronale ont appelé à « la nécessité de la révision du quota annuel accordé à la Tunisie de la part de l’Union européenne, et l’élimination de toutes les entraves devant l’exportation de l’huile d’olive tunisienne, a fortiori que le manque de la consommation mondiale de ce produit, n’en fait pas des pays producteurs des concurrents. Il les rend, néanmoins, complémentaires, en vue de la promotion de ce secteur vital ».

Les barrières douanières et non douanières n’ont, par ailleurs, contribué qu’à en augmenter le prix, en entravant son acheminement au consommateur à travers le monde, ont-ils déploré.

Gnetnews