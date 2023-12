Ibrahim Bouderbela reçoit l’Ambassadeur Iranien à l’occasion de la fin de sa mission

Le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Ibrahim Bouderbela, a accueilli ce mercredi 13 décembre 2023 au Palais de Bardo Mohammad Reza Raouf Shibani, Ambassadeur de la République islamique d’Iran en Tunisie, venu pour une visite de départ à la fin de sa mission en Tunisie.

Lors de cette rencontre, l’Ambassadeur a exprimé ses impressions positives sur son séjour en Tunisie, soulignant les conditions favorables qui ont contribué au renforcement des liens fraternels et de la coopération entre les deux pays. Il a également salué la participation intensive des dramaturges iraniens à la dernière édition des Journées théâtrales de Carthage, soulignant l’accueil chaleureux du public et des médias.

Par ailleurs, l’Ambassadeur a souligné la nécessité d’une action commune pour dynamiser les relations parlementaires entre la Tunisie et l’Iran, soulignant leur rôle dans la promotion de la coopération dans divers domaines, tels que l’économie, l’académique et le culturel. À cet égard, il a renouvelé l’invitation du Président du Conseil consultatif islamique iranien, à visiter l’Iran à la tête d’une délégation parlementaire.

De son côté, le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple a souligné la profondeur des liens entre la Tunisie et l’Iran et la détermination commune à renforcer la coopération dans de nombreux domaines au service des deux peuples frères.

La discussion a également abordé plusieurs questions d’intérêt commun, notamment la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens occupés en raison de l’agression continue et brutale du régime sioniste, en violation flagrante du droit international et dans un silence troublant de la communauté internationale. Les deux parties ont souligné leur soutien à la légitimité de la lutte du peuple palestinien pour la libération de ses terres et de ses droits.

L’Ambassadeur de la République islamique d’Iran a salué les positions de la Tunisie sur la question palestinienne et a loué l’initiative tunisienne d’accueillir de nombreux blessés palestiniens, exprimant ainsi la profondeur de la conscience humanitaire en Tunisie.

Gnetnews