« Il n’y aura pas d’année blanche! » (Mohamed Boughdiri)

Le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a tenu à rassurer les élèves tunisiens lors d’une déclaration accordée à Mosaïque FM le vendredi 19 mai 2023. Il a affirmé que les notes seront rendues aux élèves et que les examens et concours nationaux se dérouleront dans les meilleures conditions.

Il a souligné que des dialogues et des concertations sont en cours entre le gouvernement et les syndicats pour résoudre la situation actuelle. Il est convaincu qu’une solution sera trouvée et que les concours nationaux se dérouleront sous la supervision et la correction des enseignants compétents. Il a également mentionné que des progrès ont été réalisés et que des solutions sont en voie d’être trouvées.

Le ministre a précisé qu’il n’est pas question d’envisager une année blanche et que les élèves recevront leurs notes.

Il est important de rappeler que l’instance administrative sectorielle de l’enseignement de base a annoncé le 10 mai que la rétention des notes se poursuivra pour le premier, deuxième et troisième trimestre de l’année scolaire.

Le syndicat a indiqué que des mouvements de protestation seront lancés et qu’une journée de colère sera décrétée avant la fin de l’année scolaire. Cependant, le ministre a souligné son engagement à poursuivre un dialogue sérieux et responsable pour répondre aux revendications exprimées depuis mars 2011.

Il est également important de rappeler que les syndicats de l’enseignement de base et secondaire avaient décidé de retenir et de bloquer les notes jusqu’à parvenir à un accord avec le ministère sur plusieurs points litigieux.

