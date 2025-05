Incendie d’un bus à Tunis : le directeur du dépôt de la Charguia limogé

Le ministre du Transport, Rchid Amri, a procédé ce mardi 27 mai 2025 à la révocation de Lâaroussi Ben Faraj, directeur du dépôt de la Charguia à Tunis. Cette décision intervient au lendemain de l’incendie d’un bus de la Société des Transports de Tunis (Transtu) et fait suite à la remise d’un rapport préliminaire établi par la commission d’inspection et d’investigation mise en place pour faire la lumière sur cet incident.

Dans un communiqué officiel, le ministère a indiqué que l’Inspection générale et le Bureau des enquêtes et des accidents poursuivent actuellement leurs investigations afin d’identifier les responsabilités précises dans cette affaire. Il est également précisé que des sanctions disciplinaires seront prises à l’encontre de toute personne dont l’implication sera confirmée.

Le département a par ailleurs annoncé que les conclusions finales du rapport d’inspection seront soumises à la justice, en vue d’éventuelles poursuites.

Ces décisions s’inscrivent, selon le ministère, dans une dynamique plus large visant à lutter contre le gaspillage des ressources publiques, à renforcer la protection du service public et à garantir la sécurité des usagers et des biens, en ligne avec les orientations fixées par le président de la République, Kaïs Saïed.

