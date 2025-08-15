Incendie volontaire dans une rame du métro ligne 4 : Transtu porte plainte

15-08-2025

La Société des Transports de Tunis (Transtu) a annoncé, ce jeudi soir, l’ouverture d’une enquête après un acte de vandalisme ayant provoqué un début d’incendie dans une rame de la ligne 4 du métro. L’entreprise a précisé qu’une plainte a été déposée contre toute personne identifiée par l’enquête, affirmant qu’elle ne renoncera pas à son droit de poursuivre les auteurs d’actes de sabotage et de dégradation, afin de préserver la continuité du service public de transport.

Selon les témoignages recueillis par la société, l’incident est survenu à 18h45, entre les stations “Moncef Bey” et “Slimane Kahia”, lorsqu’un groupe d’enfants turbulents a volontairement mis le feu à des papiers avant de les jeter entre les sièges. Les flammes ont endommagé une partie du plancher ainsi que des câbles électriques situés sous les sièges, provoquant une vive panique parmi les passagers.

Le conducteur, alerté par les cris des voyageurs, a immédiatement pris les mesures nécessaires en utilisant les deux extincteurs à bord dès l’arrêt à la station “Slimane Kahia”. Les équipes de la Protection civile sont ensuite intervenues pour achever l’extinction du feu.

La Transtu a fermement condamné ces agissements qu’elle qualifie de dangereux pour la sécurité des usagers et du matériel, soulignant qu’ils sont susceptibles de constituer un crime au sens de l’article 307 du Code pénal. Elle a réitéré son appel à toutes les parties concernées pour s’unir contre ce type de comportements irresponsables, afin de protéger les vies humaines et les équipements publics.

Gnetnews

