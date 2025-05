Infrastructures scolaires : Le ministre de lâ€™Ã‰ducation lance un vaste plan national de rÃ©habilitation depuis Kasserine

Infrastructures scolaires : Le ministre de l’Éducation lance un vaste plan national de réhabilitation depuis Kasserine

En visite ce mardi 6 mai 2025 à l’école primaire d’Ouled Baraka, dans la délégation de Foussana (gouvernorat de Kasserine), le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a annoncé le lancement d’un programme national ambitieux de réhabilitation des établissements scolaires à travers tout le pays. Cette initiative survient alors que l’école visitée a récemment été touchée par d’importants glissements de terrain, mettant en lumière l’ampleur de la dégradation des infrastructures éducatives en Tunisie.

Des diagnostics approfondis pour des réponses ciblées

Le ministre a précisé qu’un état des lieux détaillé du parc scolaire national a permis de classifier les établissements en trois catégories selon leur niveau de dégradation :

-Le premier groupe, le plus critique, regroupe les écoles présentant un danger imminent pour les élèves et le personnel. Certaines ont déjà été fermées ou partiellement démolies, en attendant des travaux de réhabilitation rapide.

-Le deuxième groupe concerne les établissements nécessitant une maintenance lourde. Les travaux devront être achevés avant la rentrée scolaire de septembre.

-Le troisième groupe, enfin, regroupe les écoles devant faire l’objet d’une réhabilitation complète, à partir de janvier 2026.

« L’objectif est de garantir des écoles sûres, attractives et propices à une vie scolaire de qualité », a souligné Noureddine Nouri.

Focus sur l’accès à l’eau et la vie scolaire

Outre l’aspect infrastructurel, le ministère met également l’accent sur l’accès à l’eau potable. Le forage de puits, en coordination avec le ministère de l’Agriculture, est désormais privilégié comme solution durable, en parallèle aux réseaux de la Sonede et aux associations hydrauliques rurales.

Concernant le transport scolaire et la restauration, le ministre a annoncé une coordination renforcée avec les gouverneurs et les directions régionales de l’éducation dès l’année prochaine, en vue d’assurer des conditions de transport sûres et une alimentation équilibrée pour les élèves.

Des mesures urgentes après une série d’accidents

Cette visite intervient dans un contexte de vive inquiétude nationale : le 22 avril dernier, un mur équipé de robinets s’est effondré à l’école primaire El Msabhia (Souk Jedid, Sidi Bouzid), blessant deux enfants. Quelques jours plus tôt, le drame de Mezzouna avait bouleversé l’opinion publique : l’effondrement d’un mur dans un lycée y avait coûté la vie à trois élèves, en blessant plusieurs autres.

Des scènes de colère avaient éclaté dans plusieurs régions, illustrant l’ampleur du malaise. Les images d’établissements délabrés, circulant sur les réseaux sociaux, ont confirmé que la crise dépasse le cadre régional pour devenir un enjeu national.

À Ouled Baraka : Sécurisation en urgence et travaux imminents

Revenant sur la situation spécifique de l’école d’Ouled Baraka, le ministre a reconnu que les études géotechniques antérieures n’étaient pas assez poussées. Des glissements de terrain de plus de 10 mètres ont en effet fragilisé une partie du mur d’enceinte. Un bureau d’études a été mobilisé en urgence et le périmètre scolaire a été sécurisé. Des interventions sur le mur sont prévues dès ce mardi, soit par démolition partielle, soit par la pose de barrières de protection.

Avec ce programme, le ministère entend répondre à l’urgence sécuritaire tout en amorçant une réforme structurelle du cadre scolaire en Tunisie.

