« Le seul objectif d’Israël est d’exterminer la population palestinienne, la solution à deux Etats n’est pas possible » ( Un Palestinien vivant en Tunisie)

Alors que les agressions israéliennes s’intensifient faisant des milliers de morts, et alors que le monde regarde les Palestiniens mourir et entend leurs cris, nous avons voulu donner la parole à un des leurs qui vit en Tunisie.



Saifeddine Farha est étudiant en médecine, résidant en cardiologie à l’hôpital Charles Nicolle. Originaire de Cisjordanie, il vit en Tunisie depuis 11 ans. Il nous livre sa vision de cette guerre.

Comment avez-vous vécu l’opération du 07 Octobre, menée par les brigades Al-Qassam, aile militaire du mouvement de résistance Hamas?

Je l’ai vécu comme un Palestinien, mais aussi comme tout citoyen du monde arabe, qui croit en la résistance et qui se bat contre toute forme d’injustice.

Je considère que la résistance est une arme d’espoir contre 75 ans d’injustice. Elle est la fenêtre qui nous permet d’avancer pour retrouver nos terres, notre dignité et notre liberté.

Je suis fière de cette résistance, mais j’ai eu très peur de ce qui allait se passer par la suite. Je savais que la riposte allait être violente, nous en étions conscients et je pensais qu’elle serait encore plus violente. Par le passé, pour moins que cela, ils commettaient déjà des crimes contre l’humanité. Il faut tout de même comprendre que cette fois, c’est l’armée Israélienne qui a été touchée et elle a perdu; cette armée qui est considérée comme la plus forte du monde et comme étant invincible.

Selon vous, quels sont les objectifs de la force occupante à travers des représailles d’une telle ampleur ?

Leur seul objectif est d’exterminer la population palestinienne et notamment celle de Gaza. L’histoire a montré que les Gazaouis étaient les seules personnes qui leur donnait du fil à retordre.

Que pensez-vous de la position arabe envers le conflit, est-elle à la hauteur du désastre ? Les régimes arabes ont-ils une quelconque marge de manœuvre, des cartes à abattre face à la machine de guerre sioniste et à l’occident qui lui est totalement aligné, d’autant que certains d’entre ont normalisé leurs relations avec l’occupation sioniste ?

Il y a un proverbe tunisien qui décrit la position des pays arabes: « Il n’y a que celui qui marche sur les braises qui la sent brûler sous ses pied ». Malheureusement aucun pays arabe ne peut ressentir ce que le peuple palestinien ressent car aucun n’a été confronté à une telle situation et une telle injustice, hormis ceux qui ont été colonisés, comme la Tunisie ou l’Algérie.

Je ne crois pas en l’Arabie Saoudite qui dit qu’ils compatissent avec les Palestiniens.

Je suis content que la Tunisie ait tenu cette position ferme envers le peuple palestinien. Cela fait 11 ans maintenant que je suis en Tunisie et je peux dire que je suis très fière d’y être venu étudier et m’y installer.

En ce qui concerne l’Egypte, je remarque qu’ils sont de plus en plus proches du pouvoir israélien. Lors des précédents conflits, le gouvernement égyptien n’hésitait pas à ouvrir les frontières de Rafah pour accueillir les Palestiniens dans les hôpitaux et faire transiter de l’aide humanitaire. Aujourd’hui ils répondent ni plus ni moins aux ordres d’Israël.

Quelle est votre position sur l’appel des pays arabes à la solution des deux Etats vivant côte à côte ? Dans l’imaginaire palestinien, cette proposition est-elle réaliste, faisable, viable ?

Selon moi, la seule solution serait l’intervention de l’armée égyptienne financée par l’argent de l’Arabie Saoudite. Cela ne peut se régler que par une guerre. Leur faiblesse est qu’Israël n’a jamais vécu une guerre longue alors que les armées arabes oui. Ce sont nos terres pas les leurs! De plus Israël ne dispose que de 60.000 soldats, tout le reste ne sont que des réservistes qui ne connaissent rien à la guerre.

Par ailleurs, il est possible de les attaquer à travers leur économie qui est uniquement basée sur le commerce électronique.

Leur seule force est d’être inhumains. Pour les avoir connus, je sais qu’ils ne sont que dans un esprit de vengeance. Les colons de Cisjordanie mettent dans la tête de leurs enfants dès petits que les Palestiniens sont des animaux, alors on ne peut rien attendre de gens comme ça.

La solution à deux Etats n’est pas possible. On ne peut pas demander à des gens qui vous ont pris votre maison de finalement partager…cela n’a aucun sens. Ils n’ont aucun droit sur nos terres alors je ne vois pas pourquoi on devrait partager. Si la création de deux Etats est adoptée, ce ne sera jamais une solution sur le long terme. L’idée des deux Etats en Israël serait de mettre tous les Palestiniens dans le Sinaï et ça c’est impossible.

Que pensez-vous des aides humanitaires et de la manière dont elles sont en train d’être acheminées à Gaza?

Est ce que vous pensez que l’aide humanitaire est assez suffisante ? Les vivres arrivent au compte-goutte parce que Israël bloque le passage avec la bénédiction de l’Egypte. Moi ce qui me fait mal au cœur c’est que la fameuse frontière de Rafah par laquelle devrait passer l’aide sans aucun problème est une frontière arabe! Cela fait 15 ans que Gaza est sous blocus, il est temps que cela s’arrête.

J’ai des amis palestiniens qui vivent ici en Tunisie ou ailleurs, originaires de Gaza, qui n’ont pas pu rentrer voir leur famille depuis une dizaine d’années. Tous ont perdu des proches dans cette guerre.

La cause palestinienne et l’aide humanitaire sont devenues des discours populistes dans les assemblées du monde entier sans que personne ne bouge le petit doigt. En attendant, des civils palestiniens meurent tous les jours, dans l’indifférence la plus totale.

