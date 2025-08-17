Italie : Le Milan élimine Bari de la Coupe

Ce soir, le Milan AC a remporté son match de 32ème de finale de la Coppa Italia face à Bari sur un score de 2-0 au stade San Siro.

Rafael Leão a ouvert le score pour les Rossoneri dès la 14ème minute, mais a malheureusement dû quitter le terrain sur blessure peu de temps après, remplacé par Santiago Giménez. Le deuxième but milanais a été inscrit par Christian Pulisic à la 48ème minute, sur une passe décisive de Santiago Giménez.

Malgré une domination du Milan AC, Bari a réussi à tenir bon défensivement, empêchant les Milanais de creuser un écart plus important. Le match s’est finalement terminé sur le score de 2-0, permettant au Milan AC de se qualifier pour le prochain tour.