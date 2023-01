Jacinda Ardern annonce sa démission surprise, « je suis humaine et je n’ai tout simplement plus assez d’énergie pour continuer »

Agences & Gnetnews– La Première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern a annoncé jeudi sa démission, prenant son pays par surprise en assurant n’avoir « plus assez d’énergie » pour continuer à gouverner après cinq ans et demi au pouvoir et à neuf mois des élections législatives.

« Je suis humaine. Nous donnons autant que nous le pouvons et aussi longtemps que nous le pouvons, et puis c’est le moment. Et pour moi, ce moment est arrivé », a dit cette Première ministre populaire, qui a réussi à transformer son pays.

« Je n’ai tout simplement plus assez d’énergie pour quatre ans supplémentaires », a-t-elle assuré émue, précisant qu’elle quitterait ses fonctions le 7 février.

Elle a dit considérer cette mission comme « un privilège, et avoir le soutien de sa famille pour continuer », martelant qu’elle est « humaine, et pense que l’heure est venue pour elle, pour arrêter », selon une déclaration vidéo mise en ligne sur le site de la chaîne cbc.ca.

La Première ministre nouvelle zélandaise s’était notamment, distinguée par ses positions lors du double-attentat contre deux mosquées dans la ville de Christchurch, en mars 2019, où une cinquantaine de ressortissants musulmans ont été abattus par un terroriste d’extrême-droite.

Jacinda Ardern avait condamné, avec la plus grande fermeté, cet acte de barbarie et de haine, consolant la communauté musulmane avec les mots les plus affectueux, et prônant amour, cohésion et rapprochement entre communautés, dans une nouvelle Zélande alors sous le choc.