Jarda est fier de son équipe : « Le CA ? Que du respect »

Lassaâd Jarda a obtenu la victoire à El Menzah contre le Club Africain au terme d’un match parfaitement bien négocié. Interrogé après le coup de sifflet final, il a déclaré : « Je suis fier de mon équipe. Les joueurs étaient très bien appliqués et ont fait exactement ce qu’on leur a demandé. C’est une excellente victoire qui va nous permettre de travailler sereinement et remonter rapidement la pente. Le Club Africain ? Ses joueurs sont mentalement au plus bas. On s’est certes imposés, mais on ne peut qu’avoir du respect pour les Rouges et Blancs et leurs jeunes joueurs ».

GnetNews