Tunisie : Caissière, serveur, livreur…Des jeunes exercent des petits boulots malgré leur surqualification

Dans un contexte socio-économique difficile, de nombreux diplômés tunisiens font face à des difficultés majeures pour trouver un emploi correspondant à leurs qualifications académiques. Cette réalité pousse bon nombre d’entre eux à embrasser des petits boulots, tels que caissière en supermarché, vendeur, serveur ou livreur, malgré leur surqualification.

Ce choix pragmatique est souvent perçu comme une solution temporaire, en attendant des opportunités professionnelles plus en adéquation avec leurs diplômes.

Le chômage tunisien en chiffres

Les derniers chiffres relatifs au chômage en Tunisie ont été rendus publics en automne dernier par l’Institut National de la Statistique. Au second trimestre de 2023, il a atteint 15,8% de la population active, contre 15,6% durant la même période en 2022.

Bien que le nombre de chômeurs ait resté stable à 638 100, cette hausse s’explique par la baisse du nombre de la population active en Tunisie. Celle-ci est passée à 4,32 millions au second trimestre de 2023 contre 4,96 millions durant la même période un an plus tôt.

D’après la même source, 21,7% des femmes recherchent activement un emploi contre 13,4% pour les hommes. Dans ce même contexte, l’INS affirme que le chômage touche de manière significative les jeunes. En effet, 39,1% des personnes âgées entre 15 et 24 ans n’ont pas de travail, contre 38,1% au second trimestre de 2022. Du côté des hauts diplômé(e)s, le taux a atteint 24,6% au second trimestre de 2023 contre 23,7% durant la même période l’an dernier.

« Le chômage chez les jeunes diplômés, un phénomène mondial lié à la division internationale du travail et au néo libéralisme économique. Le fait d’accepter un petit boulot comporte deux aspects. D’une part, certains sont obligés de faire n’importe quel travail en raison des tensions économiques et sociales. Et d’autre part il y a la notion d’intériorisation de la success storty, de l’american dream, du travail en freelance et de l’individualisme économique qui les poussent également à prendre n’importe quel travail même s’il ne correspond pas au parcours académique », nous dit Sofien Jaballah, sociologue.

Un petit boulot…mieux que rien

Fatma, 26 ans est diplômée en ingénierie informatique. Issue d’une famille modeste, elle travaille actuellement comme caissière dans une grande chaîne de supermarché. Elle explique : « C’est difficile de voir mes années d’études aboutir à un emploi qui ne correspond pas du tout à ma formation. Mais, je ne veux pas rester inactive. C’est une façon d’intégrer le monde professionnel et pour montrer à des éventuels recruteurs de mon domaine que je suis motivée pour travailler. Mais c’est aussi pour avoir un revenu en attendant quelque chose de mieux », nous dit-elle.

Bien que ce cas de figure reste une minorité chez les jeunes diplômés, il illustre cependant une volonté pour certains de ne pas se résigner. Selon le sociologue Sofien Jaballah, avoir un petit boulot est une manière pour eux d’avoir accès à la société de consommation. « Ils veulent s’habiller, avoir un bon téléphone, sortir comme tous les jeunes de la génération X et Y pour qui les apparences sont très importantes, le tout dans une vie faite d’ajustements entre position et ambition », nous dit-il.

Les jobs les plus prisés par les jeunes diplômés sont les emplois de téléopérateur en centre d’appel, livreur, serveur ou vendeur… Pour autant Jaballah rappelle que dans la majorité des cas, bien qu’il s’agisse d’emplois dits formels, ils sont embauchés sans contrat, ajoutant de la précarité à la précarité.

Nourris, logés, blanchis…

D’autres, cependant, résistent à l’idée de compromettre leur dignité professionnelle en acceptant des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés.

C’est le cas de Ahmed, 25 ans, titulaire d’un diplôme en génie civil. Il refuse catégoriquement de prendre un emploi qui ne correspond pas à son domaine d’études : « C’est dévalorisant. Je préfère attendre une opportunité qui me permettra de mettre en pratique ce que j’ai appris. Je n’ai pas fais 5 ans d’études pour finalement me retrouver avec un salaire de 400DT, autant rester à la maison ! », lance-t-il.

Issu d’une famille de la classe moyenne, il nous explique que ses parents, retraités tout deux de la fonction publique, lui donnent de l’argent de poche afin qu’il puisse subvenir ses besoins. « Ils m’ont offert un smartphone, ils m’achètent des vêtements et je leur emprunte leur voiture de temps en temps. Ils me poussent à trouver un travail d’appoint, mais pour moi il en est hors de question… », dit-il avec insistance.

Selon une étude récente diffusée par le Fonds Monétaire International, il apparaît que les vastes cohortes de diplômés universitaires ont une propension au chômage plutôt qu’à intégrer le secteur informel. Cette tendance s’explique par le fait que les salaires et les avantages sociaux dans le secteur public surpassent en moyenne ceux du secteur privé, surtout pour les postes débutants. En conséquence, 78 % des nouveaux diplômés préfèrent patienter en vue d’une opportunité dans le secteur public plutôt que d’accepter un emploi dans le secteur privé.

Cette stratégie, bien que noble, peut s’avérer risquée compte tenu des défis économiques persistants en Tunisie. Les diplômés qui refusent de s’engager dans des emplois temporaires courent le risque de prolonger leur période de chômage.

En fin de compte, la question de la surqualification des diplômés tunisiens soulève des interrogations profondes sur le marché du travail et la nécessité de réformes structurelles. L’adaptation des filières universitaires au marché du travail pourrait être une des solutions. En attendant, de nombreux jeunes diplômés continueront à jongler entre petits boulots, chômage et aspirations professionnelles, chacun cherchant sa voie dans un contexte économique complexe.

Wissal Ayadi