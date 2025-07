Jeunes mÃ©decins : Lâ€™OTJM annonce la reprise du mouvement de contestation aprÃ¨s un accord non respectÃ© par le ministÃ¨re de la SantÃ©

Jeunes médecins : L’OTJM annonce la reprise du mouvement de contestation après un accord non respecté par le ministère de la Santé

Dans un communiqué publié dans la nuit du 3 juillet 2025, aux alentours de 1h du matin, l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a annoncé le retrait de son précédent communiqué qui actait la suspension de leur mouvement de contestation.

Cette volte-face intervient, selon l’OTJM, à la suite du non-respect par le ministère de la Santé d’un engagement pris la veille concernant le retrait des réquisitions envoyées à de nombreux jeunes médecins grévistes. Ces réquisitions, jugées coercitives, contraignent les jeunes praticiens à rejoindre leurs postes malgré le mouvement de protestation en cours.

L’accord trouvé prévoyait une désescalade : en échange du retrait des réquisitions par le ministère, les jeunes médecins s’étaient engagés à reprendre le travail. Une entente que l’organisation estime aujourd’hui rompue de la part des autorités sanitaires.

Dans son communiqué, l’OTJM dénonce un « manque de sérieux » de la part du ministère de la Santé dans la gestion de la crise, et affirme qu’il n’est désormais « plus possible de continuer à accepter la médiation proposée par l’ordre des médecins ».

La crise entre les jeunes praticiens et l’administration sanitaire semble donc repartir de plus belle, dans un climat de défiance croissante.

Gnetnews