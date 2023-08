Tunisie : La jeunesse tunisienne en quête d’idoles, Ons Jabeur, Ahmed Hafnaoui… et les startuppeurs les inspirent

La jeunesse tunisienne est en constante quête de modèles inspirants pour tracer son chemin dans un monde en perpétuelle évolution. Parmi les nombreuses personnalités qui suscitent admiration et inspiration, les sportifs de haut niveau tels que Ons Jabeur ou Ahmed Hafnaoui, ainsi que les réussites entrepreneuriales des start-uppeurs, se démarquent par leur parcours remarquable malgré des ressources modestes. Dans cet article, nous explorons comment ces idoles contribuent à aider les jeunes Tunisiens à se forger, à se projeter et à tracer leur avenir.

Les idoles sportives tunisiennes : Ons Jabeur et Ahmed Hafnaoui

Ons Jabeur, joueuse de tennis talentueuse, et Ahmed Hafnaoui, nageur prodige, ont tous deux réussi à gravir les échelons internationaux du sport en Tunisie malgré les défis financiers et logistiques auxquels ils ont été confrontés. Leur détermination, leur persévérance et leur succès ont captivé l’attention des jeunes tunisiens, qui voient en eux des exemples concrets de ce que la détermination et le travail acharné peuvent accomplir. Leur succès montre que les rêves sont accessibles même dans un contexte où les ressources peuvent être limitées.

Hella, 21 ans, inscrite dans un club de Tennis de la banlieue de Tunis nous raconte: « Ons Jabeur est une véritable source d’inspiration pour moi. La voir briller sur les courts internationaux malgré les difficultés qu’elle a rencontrées en cours de route me donne la conviction que je peux aussi réaliser mes rêves, quelles que soient les circonstances. Son humilité et sa réussite dans le sport montrent que nous pouvons réussir en étant fidèles à nos valeurs et à notre culture ».

Les start-uppeurs tunisiens : des réussites inspirantes

Outre le sport, les réussites des entrepreneurs tunisiens, notamment les start-upper sont également une source d’inspiration pour la jeunesse du pays. Malgré les obstacles économiques et bureaucratiques, ces entrepreneurs ont réussi à innover et à prospérer, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Leurs histoires de réussite alimentent l’esprit créatif des jeunes, les incitant à explorer leurs passions et à entreprendre de nouvelles voies professionnelles.

Salma, 26 ans, fraichement diplômée d’une école d’ingénieurs, a déjà fondé une start-up, spécialisée dans le marketing digital : « Voir des jeunes Tunisiens créer des entreprises prospères m’a donné le courage de me lancer moi aussi. Leur succès montre que nous avons les compétences et l’ingéniosité pour réussir, même dans un environnement compétitif. »

La culture de l’éphémère : les jeunes n’ont plus le temps !

Pour mieux comprendre l’impact des idoles sur la jeunesse tunisienne, nous avons interviewé Mohamed Jouili, sociologue.

Dans un premier temps, il explique que pour être une idole, il faut l’être devenu dans la continuité et la durabilité. « Par le passé, les idoles étaient souvent des personnes issus du mouvement social, ou du monde politique. On peut citer par exemple, Habib Bourguiba, Jamel Abdennaceur, Che Guevara ou même Saddam Hussein pour certains », nous dit-il.

Toujours selon Mohmed Jouili, le monde d’aujourd’hui a beaucoup changé en raison notamment de la culture de l’éphémère. « Nous avons des idoles qui sont jetables, qui n’inspirent pas des normes ou des valeurs. Il s’agit seulement d’exploits qui sont réalisés dans l’espace et dans le temps. La réussite ne passe plus par un parcours exemplaire à l’école ou dans le travail. Il s’agit essentiellement de saisir une opportunité qui est donnée à un instant T. Ainsi, n’importe qui peut faire l’affaire », souligne le sociologue.

Les idoles des réseaux sociaux : l’influence des nouvelles plateformes

Dans l’ère numérique, les réseaux sociaux ont créé de nouveaux espaces où émergent des idoles contemporaines. De plus en plus de jeunes tunisiens se tournent vers des personnalités qui ont percé grâce à ces plateformes en ligne, telles que des influenceurs, des créateurs de contenu, ou des célébrités des médias sociaux. Ces idoles virtuelles gagnent en popularité et suscitent une influence significative sur la jeunesse.

Les influenceurs des réseaux sociaux ont acquis une notoriété grâce à leur présence en ligne et à leur capacité à engager une communauté de followers. Ils couvrent une variété de domaines tels que la mode, la beauté, la cuisine, le voyage, le fitness, et bien plus encore. Leurs récits de vie et leur authenticité attirent un public jeune qui cherche à s’identifier à des modèles plus proches d’eux. Leur capacité à raconter leur propre histoire et à partager leurs réussites, mais aussi leurs échecs, rend ces influenceurs accessibles et inspirants pour les jeunes.

Imen a 18 ans et elle est très active sur les réseaux sociaux essayant chaque jour d’augmenter le nombre de « fans », comme elle le dit. « Les influenceurs que je suis sur les réseaux sociaux me donnent une vision différente de la réussite. Ils montrent qu’on peut réussir en étant soi-même, sans se conformer aux normes traditionnelles. Cela me pousse à explorer mes passions et à être authentique dans ce que je fais », nous confie-t-elle.

Les contenus viraux, tels que les vidéos, les challenges… peuvent faire d’une personne inconnue une célébrité du jour au lendemain. Cette rapidité avec laquelle le statut d’idole peut être atteint a un impact sur la jeunesse tunisienne, qui voit dans ces réussites éphémères un potentiel d’ascension fulgurante.

Dans ce sens, Mohamed Jouli indique que pour les jeunes, le modèle de réussite ne doit plus passer par « la galère ». « Ils veulent réussir vite et de manière fulgurante. En outre, la migration clandestine est aussi une manière de saisir une opportunité pour se transformer socialement en un laps de temps réduit », poursuit-il.

Bien que les idoles des réseaux sociaux puissent être une source d’inspiration, il existe également des risques liés à la superficialité de cette célébrité éphémère. Certains jeunes peuvent se concentrer davantage sur l’apparence et la popularité plutôt que sur la valeur réelle d’une réussite ou d’une contribution significative à la société. L’illusion d’une vie parfaite sur les réseaux sociaux peut parfois conduire à des comparaisons et à des sentiments d’insécurité chez les jeunes.

« L’ancienne génération était patiente et était prête à se sacrifier pour réussir. Malheureusement, par les temps qui courent, la disparition de la notion d’ascenseur social ne donne plus l’occasion de faire un travail de longue haleine pour prouver et réaliser sa réussite », conclut le sociologue.

Wissal Ayadi