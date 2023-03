Joey Hood affirme lâ€™engagement des Etats-Unis Ã  soutenir le secteur agricole en Tunisie

Joey Hood affirme l’engagement des Etats-Unis à soutenir le secteur agricole en Tunisie

L’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Joey Hood, a affirmé « l’engagement de son pays, à soutenir le secteur agricole en Tunisie ».

Les champs de coopération bilatérale dans le secteur agricole, l’échange des expériences, et les méthodes devant être adoptées en matière de réalisation des projets et programmes de coopération, en vue d’atteindre les objectifs escomptés, ont été au centre d’une rencontre ayant réuni, hier, mercredi 29 Mars, le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelamonem Belati, et le diplomate US.

Les deux parties ont évoqué le caractère difficile de l’étape, avec la succession des crises sanitaire, sécuritaire et environnementale, à l’échelle mondiale, et leur impact sur la sécurité hydrique et alimentaire, rapporte un communiqué du ministère de l’Agriculture.

Le ministre a appelé à la nécessité de la conjugaison des efforts internationaux en vue de renforcer la résilience du secteur agricole, face à toutes ces difficultés.

Gnetnews