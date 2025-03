Journée mondiale des forêts : Un appel à préserver un patrimoine naturel menacé

À l’instar du reste du monde, la Tunisie célèbre ce 21 mars la Journée mondiale des forêts, une occasion de sensibiliser à l’importance de ces écosystèmes pour l’équilibre environnemental. Dans un communiqué, le ministère de l’Agriculture indique que les forêts sont de véritables réservoirs de biodiversité, les forêts abritent une multitude d’espèces et jouent un rôle essentiel dans l’absorption du carbone, contribuant ainsi à atténuer les effets du changement climatique et à améliorer la qualité de l’air.

La Tunisie dispose d’une richesse forestière diversifiée, abritant des espèces végétales locales ainsi qu’une faune variée. Toutefois, ces forêts sont confrontées à de nombreuses menaces : désertification, urbanisation galopante, incendies, autant de défis qui nécessitent des efforts accrus pour leur préservation et leur restauration.

Face à ces enjeux, plusieurs initiatives gouvernementales et projets de sensibilisation ont vu le jour pour protéger et valoriser les forêts tunisiennes. Cette journée est une opportunité pour renforcer les actions de sensibilisation et encourager les citoyens, les associations et les entreprises à s’impliquer activement dans la protection de ce patrimoine naturel.

Gnetnews