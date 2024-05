JournÃ©e Nationale de l’Agriculture : Un colloque sous le signe de la rÃ©silience face aux changements climatiques

Journée Nationale de l’Agriculture : Un colloque sous le signe de la résilience face aux changements climatiques

Sous le thème « Vers une agriculture résiliente, durable et inclusive », le Ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a présidé aujourd’hui, lundi 13 mai 2024, les activités du colloque national sur les défis de la sécurité alimentaire face aux changements climatiques. L’événement s’est déroulé à la Cité de la Culture, sous la supervision du Ministre de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche, M. Abdelmonem Belaâti, en présence du Secrétaire d’État chargé de l’Eau, M. Ridha Ghabouj, de la Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Mme Fatma Thabet Chiboub, et de la Ministre de l’Environnement, Mme Leïla Chikhaoui Mahdaoui.

Les activités de la Journée nationale comprennent une plateforme de dialogue sur la sécurité alimentaire face aux changements climatiques, ainsi que la présentation de témoignages sur des projets phares dans le secteur agricole qui ont réussi à s’adapter aux changements climatiques. De plus, un salon des produits agricoles, y compris ceux des femmes en milieu rural et des startups, a été organisé.

Les célébrations de la Journée nationale de l’agriculture se poursuivront tout au long de la semaine.

Gnetnews