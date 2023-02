Kaïs Saïed appel à la mise en œuvre rapide des projets de santé retardés

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a été reçu par le président de la République, Kaïs Saïed, au palais de Carthage le vendredi 24 février 2023. Durant la rencontre, le président a souligné que la santé est un droit de l’Homme que l’État doit garantir dans toutes les régions du pays.

Il a également noté que le secteur de la santé publique souffre de nombreuses maladies, notamment la corruption qui mine de nombreuses institutions. Le président a insisté sur la nécessité de condamner toute personne ayant commis des crimes contre le peuple tunisien, en particulier ceux liés à la corruption.

La réunion a abordé plusieurs projets en retard, notamment le projet de l’hôpital du roi Salman ben Abdelaziz à Kairouan, qui est bloqué par certaines parties qui utilisent les textes et les procédures comme prétexte pour empêcher le lancement des travaux. Le président a souligné que cette situation n’est pas normale et que les responsables doivent être identifiés et punis.

Le projet de l’hôpital de Ghardimaou a également été discuté, qui est bloqué depuis des années en raison de la lenteur et de la procrastination délibérée de l’administration. Le président a noté que les propriétaires du terrain ont été flexibles, mais que l’administration a répondu avec lenteur pour retarder ou annuler complètement le projet.

Gnetnews