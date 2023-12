Kaïs Saïed appelle à une administration publique exemplaire et à l’autosuffisance nationale

Lors d’une réunion avec le Chef du gouernement Ahmed Hachani, le Président de la République, Kaïs Saïed, a examiné en détail la progression du travail gouvernemental, mettant particulièrement l’accent sur la nécessité d’une cohérence dans l’action gouvernementale. Il a souligné le rôle essentiel du gouvernement en tant qu’assistant du Président de la République dans l’exercice de ses fonctions exécutives.

Insistant sur l’importance cruciale d’une administration publique à la hauteur des enjeux historiques actuels, le Président a déclaré que « ceux qui entravent sans raison valable la résolution des affaires des citoyens ne sont pas dignes de porter la responsabilité qui leur incombe ». Il a plaidé en faveur du remplacement de ceux qui manquent de sens des responsabilités par des individus compétents au sein de l’administration.

Dans un discours plus large, Saïed a souligné que, du point de vue des citoyens, l’État est constitué de l’ensemble des institutions publiques. Il a averti que toute tentative de perturber son fonctionnement normal ou de ne pas respecter le principe de neutralité dans chaque action entreprise met en péril la sécurité nationale et les droits fondamentaux des citoyens.

Affirmant la nécessité d’accélérer le rythme des changements, le Président a appelé à une prise de conscience collective de l’importance du moment historique que traverse le pays.

En insistant sur la modestie, l’austérité et le renoncement de soi en tant que qualités essentielles pour tout responsable gouvernemental, le Président Saïed a également souligné l’impératif de s’appuyer sur les ressources et les capacités nationales. Il a conclu en rappelant que la construction d’une nation repose sur les mains, les esprits et la confiance en soi de ses citoyens, plutôt que sur des alliances étrangères ou des directives externes.

Gnetnews