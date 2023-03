Kaïs Saïed appelle à une réforme profonde du système éducatif

Le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a été reçu par le président de la République, Kaïs Saïed, ce vendredi 3 mars 2023. Le chef de l’État a déclaré que le système éducatif serait radicalement réformé à tous les niveaux, avec une vision globale qui met l’accent sur les enseignants.

Il a exprimé sa préférence pour des salaires plus élevés pour les enseignants, qui fournissent un effort incommensurable, et a appelé à un dialogue constructif pour résoudre les revendications des enseignants sans perturber l’éducation des élèves.

Le président a également condamné la rétention et le blocage des notes par le syndicat des enseignants, affirmant que cela ne devrait pas continuer et que les élèves ne devraient pas être pris en otage pour des enjeux politiques.

A noter que l’instance administrative sectorielle de l’enseignement secondaire, qui relève de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a décidé de poursuivre la rétention et le blocage des notes pour les deux premiers trimestres de l’année 2022, lors de sa réunion du jeudi 23 février 2023, après des négociations avec le ministère de l’Éducation qui n’ont pas abouti aux résultats espérés.

Cependant, la Fédération générale de l’enseignement de base a décidé de lever le boycott des examens du second trimestre. La fédération demande une révision des décisions disciplinaires arbitraires et une augmentation de 20% du budget des établissements scolaires publics, ainsi que la satisfaction de diverses autres revendications légitimes, telles que la retraite, les promotions, les affectations, les heures supplémentaires et les primes.

