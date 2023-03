Kaïs Saïed appelle les juges à appliquer la loi sans compromis

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce vendredi 3 mars 2023 à Carthage, le président du conseil supérieur provisoire de la magistrature, Moncef Kchaou.

La réunion a été l’occasion d’aborder notamment e rôle confié aux juges dans l’application de la loi à tous, sur un pied d’égalité.

Le président de la République a souligné que le peuple tunisien avait le droit d’exiger des comptes, et que les juges, pour la plupart honnêtes, ne devaient pas hésiter une seule seconde à appliquer la loi.

« Certains qui se sont cachés derrière la folie après avoir commis des crimes pendant des années, ou qui ont caché des preuves et se sont cachés eux-mêmes, se prétendent aujourd’hui des victimes. Il est temps qu’ils soient tenus responsables de leurs actes, ainsi que ceux qui ont comploté contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État, prétendant être des sauveurs et des patriotes alors qu’ils se sont tournés vers l’étranger et ont essayé et continuent d’essayer de tourmenter le peuple », a-t-il également dit en substance.

Le président de la République a appelé les juges à « contribuer à la lutte pour la libération nationale ».

Gnetnews