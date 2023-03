Kais Saïed condamne l’invitation d’étrangers à manifester

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, au palais de Carthage le vendredi 3 mars 2023.

Au cours de cette rencontre, le président a évoqué les préoccupations économiques et sociales des Tunisiens, qu’il considère comme la priorité absolue. Il a déclaré que les comptes devaient être rendus et que cela était une revendication légitime du peuple tunisien, soulignant que la Tunisie avait plusieurs ennemis qui guettaient le peuple.

Il a également exprimé son désaccord concernant les étrangers invités à manifester sur le territoire tunisien, rappelant les positions de l’UGTT en 1977 et 1978, et citant les revendications sociales de l’époque. Le président a également demandé pourquoi les gens manifestent aujourd’hui, et s’ils protestent contre la reddition des comptes ou pour défendre les corrompus.

Il a souligné que la Tunisie ne pouvait pas accepter un plan d’assassinat de son président, ajoutant que le but était de préserver la dignité humaine et d’atteindre la justice sociale.

Gnetnews