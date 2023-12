Kaïs Saïed dénonce la corruption dans le processus de liquidation de la Stil

Le mercredi 20 décembre 2023, lors de sa visite à l’usine d’embouteillage d’eau et de jus, Cristaline, à Zaghouan, le Président de la République, Kaïs Saïed, a soulevé des préoccupations graves concernant des allégations de corruption liées à la liquidation de la Société Tunisienne de l’Industrie Laitière « Stil ».

Le chef de l’État a affirmé détenir des preuves irréfutables établissant des manœuvres de corruption dans ce dossier depuis 2002. Selon lui, la faillite de la Stil, sous prétexte de privatisation, visait en réalité à s’emparer de ses locaux, de ses biens et de ses comptes courants, laissant des ruines à l’État. Il a déclaré que la présence de la Stil évitait les crises dans le secteur laitier, soulignant la découverte de onze appartements à la Marsa appartenant à la Stil.

Le Président Saïed a insisté sur la nécessité d’affronter ensemble les lobbies, le monopole et les entraves administratives pour relever les défis du pays. Il a souligné la volonté de lutter contre la corruption et d’assainir le pays.

En visite ensuite à la coopérative laitière de Nefza, le Président a exprimé des doutes sur la légalité du processus de liquidation de la Stil, remettant en question la réalité de la crise du lait et la disponibilité des produits laitiers sur le marché malgré l’absence de lait.

Il a souligné que le lait fourni aux usines est transformé en fromage et yaourt, dénonçant une prétendue atteinte aux institutions publiques depuis 2002. Le Président a également évoqué la présence de corruption dans le secteur des fourrages et a annoncé la mise en place d’un office des fourrages dans les plus brefs délais, soulignant que l’État devrait en détenir le monopole.

La visite s’est conclue à l’ancien siège de la Stil à Bab Saâdoun, où le Président a insisté sur l’existence légale continue de la Stil, exploitée par d’autres sociétés privées. Il a appelé à l’ouverture d’une enquête sur le processus de liquidation débuté en 2002, qualifiant la commission de restructuration des entreprises publiques de « commission de destruction » et exigeant le retour de tout ce qui a été cédé au peuple tunisien.

Gnetnews