Kaïs Saïed dénonce les dysfonctionnements administratifs et appelle à une purge radicale

Lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, mercredi au Palais de Carthage, le président Kais Saied a vivement critiqué les performances de l’administration tunisienne et des services publics, les qualifiant de « étranges et anormaux ».

Face à cette situation, le Chef de l’État a exhorté les responsables de l’appareil administratif à assumer pleinement leurs responsabilités, les menaçant de limogeage ou de mise au rebut.

Dans une vidéo diffusée par la Présidence via sa page Facebook officielle, le Président a déploré le fonctionnement « défectueux » de certains services publics, accusant des parties non identifiées au sein de l’administration de manipuler les élections à des fins politiques étroites.

Il a appelé à une purification de l’administration, assurant que le fonctionnement de l’État tunisien continuera sans dépendre de qui que ce soit.

Le Président a martelé que quiconque attend les élections devra le faire en dehors de l’appareil administratif de l’État, soulignant avoir reçu de nombreuses plaintes de citoyens sur des questions devant être traitées par les autorités compétentes.

Il a illustré son propos en citant des exemples de comportements administratifs « étranges et anormaux », comme le refus d’un agent des finances de percevoir une créance au profit de l’État.

Le Président a également mentionné le cas d’une plainte d’un citoyen de Zaghouan où l’officier d’état civil a omis de mentionner le genre de sa fille née en 2016, illustrant les difficultés auxquelles le citoyen était confronté pour résoudre cette situation.

Sur un autre sujet, le Président a dénoncé la persistance des pratiques de monopole et de spéculation sur des produits de base, tels que le sucre et la farine, imputant ces pratiques à des lobbies et à leurs alliés au sein de l’administration.

Enfin, le Président a annoncé l’examen prochain de plusieurs projets de loi, notamment le projet de loi sur la réconciliation pénale, qui sera soumis au Conseil des ministres avant d’être débattu et adopté à l’Assemblée des représentants du peuple.

