Kaïs Saïed discute du projet de consultation nationale sur l’Education

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé ce vendredi 7 avril 2023, une réunion de travail au Palais de Carthage avec Mme Najla Bouden Romdhane et plusieurs autres membres du gouvernement.

La réunion a porté sur la consultation électronique annoncée par le président de la République concernant la réforme de l’éducation et de l’enseignement. Le président a souligné que la réforme ne peut être complète que si une approche globale est adoptée pour toutes les étapes de l’éducation, et que toute erreur ne peut être corrigée que des années plus tard, et que les fruits de cette réforme ne peuvent être récoltés que des décennies plus tard.

Saïed a également rappelé la richesse humaine dont la Tunisie regorge et qui est appréciée dans le monde entier, et que de nombreux pays se disputent pour attirer ces talents. Il a également souligné que l’éducation et l’enseignement sont des secteurs souverains, mais que malheureusement, « ils ont connu de nombreuses violations lorsqu’ils ont été utilisés à des fins qui n’avaient rien à voir avec la science et l’éducation », peut-on lire dans un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat a affirmé que l’inclusion du Conseil Supérieur de l’Éducation et de l’Enseignement dans le texte de la Constitution n’était pas le fruit du hasard, mais plutôt une conviction profonde de l’importance de la science et de l’éducation dans la vie des citoyens.

Il a également autorisé la création d’un comité chargé de préparer le projet de consultation sur la réforme de l’éducation et de l’enseignement, qui commencera ses travaux la semaine prochaine et comprendra des représentants des ministères présents lors de cette réunion, ainsi que des représentants du ministère des Affaires religieuses et du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, ainsi que des experts en sociologie.

En outre, la réunion a abordé le dossier de la conservation du patrimoine historique et culturel de la Tunisie et la nécessité de protéger ce patrimoine pour les générations futures.

Gnetnews