Kaïs Saïed félicite Abdel Fattah al-Sissi pour sa réélection à la présidence de l’Égypte

Le Président de la République Kaïs Saïed, a effectué ce mardi 19 décembre 2023 un appel téléphonique avec le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour le féliciter de sa réélection à la présidence de l’Égypte.

Selon un communiqué de la présidence, lors de cet échange, les deux présidents ont abordé les excellentes relations historiques entre les deux pays et peuples, ainsi que les perspectives de leur développement dans divers domaines. La conversation a également porté sur des questions régionales et internationales, en particulier la situation en Palestine et les attaques brutales subies par le peuple palestinien.

Gnetnews