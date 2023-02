Kaïs Saïed: Les pénuries sont orchestrées et « non naturelles »

Le Président de la République, Kais Saïed, a reçu, ce vendredi 3 février au Palais de Carthage la Cheffe du gouvernement, Mme Najla Bouden, la Ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Mme Kalthoum Ben Rejeb, ainsi que la Directrice Générale de la Douane, Mme Najla Jaouadi.

Les pénuries de certains produits alimentaires ont été évoqué.A cet égard, Kaïs Saïed a indiqué que ces pénuries étaient « non naturelles ayant provoqué une situation inédite ».

Le Président a insisté sur le fait que les causes de ces pénuries doivent être mises au jour car elles sont manipulées par ceux qui cherchent à profiter politiquement de la situation. Il a expliqué que le peuple tunisien est conscient de ces manœuvres et exige une transparence totale, ainsi que des comptes à rendre pour tous les responsables impliqués dans l’affameur et la ruine du peuple.

Le Président a mis en évidence la nécessité pour toutes les parties concernées de prendre leurs responsabilités et de constituer un stock stratégique pour éviter les tentatives désespérées de provoquer des crises économiques.

Gnetnews