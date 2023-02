Kaïs Saïed met en garde contre les parties qui spéculent sur les prix des fourrages et de l’huile végétale

Le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, accompagné par le président de l’UTICA, Samir Majoul, a été reçu par le président de la République, Kais Saïed, au palais de Carthage ce vendredi 24 février 2023, selon un communiqué de la présidence de la République.

La réunion a porté sur la hausse des prix du fourrage, qui a entraîné une augmentation des prix des viandes blanches et rouges. Le chef de l’Etat a attribué cette hausse à la spéculation d’une ou deux parties dans le domaine de l’importation du soja, rappelant que l’Office des céréales était en charge de cette opération avant qu’une seule société ne la monopolise. Le président a exigé soit une importation libre, soit le retour de l’Office des céréales à la gestion de l’opération.

La réunion a également abordé la question de l’huile végétale subventionnée, dont une grande quantité est utilisée dans la fabrication de peinture. Le président a appelé à une réunion rapide entre le ministre de l’Agriculture et le président de l’UTICA pour trouver une solution et réduire les prix en général, tout en soulignant que la guerre contre la spéculation nécessite l’engagement de chaque partie pour surmonter les difficultés économiques et sociales.

Gnetnews