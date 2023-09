Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed ordonne une coordination urgente avec les autoritÃ©s libyennes en vue de leur venir en aide suite aux inondations

Tunisie : Kaïs Saïed ordonne une coordination urgente avec les autorités libyennes en vue de leur venir en aide suite aux inondations

La Tunisie exprime, via un communiqué de la présidence, ses sincères condoléances au peuple libyen, et sa solidarité à l’issue des inondations ayant touché de nombreuses régions en Libye, et les pertes humaines et dégâts matériels considérables qui en ont découlé.

« Le président de la république a ordonné une coordination urgente avec les autorités libyennes en vue de leur venir en aide, afin de surmonter cette épreuve, à travers la mobilisation des moyens humains et matériels appropriés, de faire face aux conséquences de cette tempête, renforcer les efforts de recherche et de secours et prodiguer les soins aux blessés ».

Cet acte de solidarité a été décidé « au nom des liens de fraternité, et partant de la foi des valeurs de cohésion, d’entraide et de la communauté des destins ».

La Tunisie prie, Dieu le tout puissant, d’accueillir les victimes dans son éternel paradis, et de préserver la Libye et son peuple de tout mal », souhaitant prompt rétablissement aux blessés,.

La région Est de la Libye a été le théâtre hier dimanche de pluies diluviennes et d’inondations meurtrières et dévastatrices, suite au passage de la tempête méditerranéenne Daniel. Plusieurs localités ont été déclarées sinistrées, et de nombreux disparus sont à déplorer. Le gouvernement libyen, a décrété trois jours de deuil suite à ce drame.

Gnetnews