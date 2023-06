KaÃ¯s SaÃ¯ed participe au Sommet de Paris, ouvert par Emmanuel Macron

Kaïs Saïed participe au Sommet de Paris, ouvert par Emmanuel Macron

Le président de la république, Kaïs Saïed, a participé ce jeudi 22 Juin à Paris, à l’ouverture des travaux du sommet « pour un nouveau pacte financier mondial », qui se déroule pendant deux jours, avec la participation de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, de personnalités internationales, de chefs d’organisations internationales…

Le chef de l’Etat a rencontré des dirigeants et chefs de délégations, outre le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, et de hauts responsables des organisations internationales, économiques et financières, régionales et internationales, rapporte un communiqué de la présidence.

A l’ouverture de ce sommet organisé au Palais Brongniart, le président français, Emmanuel Macron a indiqué que « l’on ne doit pas avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la lutte contre les défis climatiques, les deux devront aller ensemble ».

« Chaque pays doit choisir souverainement son chemin, le nouveau pacte devra être respectueux des souverainetés de chacun », a-t-il insisté, selon une vidéo de son discours diffusé sur Internet.

Macron a appelé « à assumer un choc de financement public, pour faire face aux défis de la pauvreté et du climat/ biodiversité en même temps, on doit investir beaucoup plus », a-t-il souligné.

Il a prôné « une meilleure mobilisation des organisations et instances multilatérales », saluant l’action menée ces dernières années par la Directrice Générale du FMI, avec la réallocation des droits de tirage spéciaux.

Le locataire de l’Elysée a plaidé pour une implication plus forte du secteur privé. « Il y a beaucoup de liquidité et d’argent dans le monde, je pense qu’on ne peut pas changer de système, mais on peut mieux le faire fonctionner, si cette liquidité est au service des progrès de la planète et de ce double défi pauvreté/ climat ».

