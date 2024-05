KaÃ¯s SaÃ¯ed prÃ©side une rÃ©union sur la rÃ©vision de l’article 96 du Code PÃ©nal

Kaïs Saïed préside une réunion sur la révision de l’article 96 du Code Pénal

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé ce lundi 20 mai 2024 une réunion de travail au palais de Carthage, dédiée à l’examen du projet de révision de l’article 96 du Code pénal.

Selon un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a évoqué le texte original de cet article ainsi que sa modification en 1985, en détaillant les circonstances entourant cette révision. Il a également abordé les différentes applications de cet article dans de nombreuses affaires judiciaires.

Le Chef de l’État a insisté sur le fait que la reddition des comptes est une demande populaire et que les lois doivent être appliquées pour garantir la responsabilité, et non pour régler des comptes personnels.

Il a ordonné l’inclusion d’une nouvelle disposition criminalisant le refus délibéré d’exécuter un ordre relevant des fonctions de l’agent, dans le but de perturber le fonctionnement du service public. Selon lui, de nombreuses personnes utilisent l’actuel article 96 du Code pénal comme prétexte pour ne pas accomplir leurs devoirs.

Le Président Saïed a précisé que ce projet s’inscrit dans le cadre des réformes législatives visant à équilibrer les objectifs de la politique pénale en matière de lutte contre la corruption et la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration.

Gnetnews