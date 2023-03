Kais Saïed réaffirme l’engagement de la Tunisie en faveur de l’égalité et du rejet du racisme

Lors de sa rencontre avec Habib Ammar le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, ce vendredi, le président Kais Saïed a affirmé que la Tunisie est fondée sur l’égalité et la lutte contre le racisme et la traite des êtres humains.

Il a également souligné le refus de toute ingérence dans les affaires d’autres pays et a rappelé l’importance du respect des lois tunisiennes, notamment en ce qui concerne l’immigration et l’établissement de tribunaux parallèles.

Gnetnews