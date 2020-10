Kaïs Saïed reçoit deux jeunes blessés de la révolution et fait du dossier des martyrs sa priorité

Kaïs Saïed a reçu ce vendredi au Palais de Carthage, deux jeunes blessées de la révolution. Il s’agit de Yoshi Zrelli et Walid Kasraoui.

D’après un communiqué officiel de la présidence, le chef de l’Etat a assuré que les dossiers des martyrs et blessés de la révolution et des institutions sécuritaires et militaires, restent au centre de ses priorités.

Il a également rappelé que « cette priorité figure parmi les engagements qu’il a pris dans son discours d’investiture le 23 octobre 2019 » peut-on lire dans le même communiqué.

A cet égard, Saïed a indiqué que la présidence de la République avait coordonné avec le gouvernement pour la concrétisation les travaux de la Commission nationale des résistants, des martyrs et des blessés de la révolution et des actes terroristes ainsi que de la Commission médicale concernée.

Toujours selon la même source, il s’agit dans un premier lieu de résoudre les problématiques relatives aux prestations sanitaires. Celles-ci ont en effet connu certains dysfonctionnements durant les derniers mois, surtout en ce qui concerne l’acquisition des médicaments, les opérations chirurgicales et la prise en charge des équipements médicaux.

Le chef de l’Etat enfin salué la volonté des jeunes et leur fidélité aux principes de la révolution.

Gnetnews