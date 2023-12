Kaïs Saied reçoit la Ministre indonésienne des Affaires Étrangères

Le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a accueilli aujourd’hui à Carthage Mme Retno Marsudi, la Ministre indonésienne des Affaires Étrangères. Lors de cette rencontre, le Président a salué les relations historiques exceptionnelles entre la Tunisie et l’Indonésie, exprimant la volonté de la Tunisie de renforcer et de diversifier davantage ces liens, en particulier compte tenu des intérêts communs et des opportunités prometteuses dans des secteurs économiques clés tels que le phosphate, ainsi que dans d’autres domaines tels que la coopération culturelle et scientifique.

Le Président de la République a souligné l’importance de moderniser le cadre juridique régissant les relations tuniso-indonésiennes pour donner une impulsion plus forte à la coopération bilatérale. Il a également rappelé l’engagement ferme de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne et son soutien constant au peuple palestinien dans sa lutte courageuse pour recouvrer ses droits légitimes et établir son État indépendant, avec Jérusalem comme capitale.

De son côté, Mme Retno Marsudi a transmis une invitation du Président indonésien au Président Saïed pour visiter Jakarta, une invitation à laquelle le Président a chaleureusement répondu favorablement.

La Ministre indonésienne des Affaires Étrangères a exprimé sa satisfaction quant au niveau actuel de la coopération et de la coordination entre les deux pays. Elle a souligné la volonté de l’Indonésie de développer davantage ces liens solides, en particulier dans des domaines d’intérêt commun tels que le commerce, l’exportation de phosphate, l’autonomisation des femmes et la défense.

