Kais Saied reçoit l’ambassadrice du Sénégal en fin de mission

Le Président de la République, Kais Saied, a reçu cet après-midi, le mercredi 13 décembre 2023, au palais de Carthage, Son Excellence Madame Ramatulaye Ba Faye, Ambassadrice du Sénégal en Tunisie, à l’occasion de la fin de sa mission.

Le Chef de l’État a salué les efforts déployés par l’ambassadrice sénégalaise pour renforcer les liens fraternels et la coopération bilatérale, réaffirmant l’engagement de la Tunisie à stimuler davantage ces relations et à les diversifier.

De son côté, l’Ambassadrice sénégalaise a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude envers le Président de la République et les autorités tunisiennes pour le soutien et l’attention dont elle a bénéficié tout au long de son mandat en Tunisie, œuvrant ainsi pour l’intérêt commun des deux pays et des deux peuples fraternels.

Gnetnews