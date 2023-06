Kais SaÃ¯ed reÃ§oit le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res et Ã©voque la souverainetÃ© de la Tunisie

Kais Saïed reçoit le ministre des Affaires étrangères et évoque la souveraineté de la Tunisie

Ce vendredi 2 juin 2023, le président de la République, Kais Saïed, a rencontré le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, au palais de Carthage. L’entretien a porté sur les résultats des différentes réunions tenues par le ministre lors de sa récente visite à Paris, a annoncé la présidence de la République dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a réaffirmé l’attachement de la Tunisie à sa souveraineté et aux principes fondamentaux de sa politique étrangère, notamment le refus de toute ingérence dans les affaires internes du pays. Kais Saïed a souligné : « Tout comme nous refusons de nous immiscer dans les affaires des autres, nous refusons que les autres s’immiscent dans les nôtres… C’est la volonté de notre peuple ».

Le président de la République a également rappelé que la Tunisie a une histoire riche dans le domaine des droits et des libertés, évoquant la révolution du peuple tunisien qui a reconquis sa liberté et sa dignité nationale et qui ne tolérera pas de reculer. Il a affirmé que la Tunisie est capable de donner des leçons, et non l’inverse.

