KaÃ¯s SaÃ¯ed reÃ§oit le ministre des Affaires sociales: Emploi, santÃ©, transport et Ã©ducation au cÅ“ur des discussions

Kaïs Saïed reçoit le ministre des Affaires sociales: Emploi, santé, transport et éducation au cœur des discussions

Le mardi 21 mai 2024, au Palais de Carthage, le Président de la République, Kais Saïed, a rencontré M. Malek Ezzahi, Ministre des Affaires Sociales, pour discuter de divers sujets liés aux affaires sociales.

Le Président Saïed a affirmé la nécessité de mettre en place un nouveau cadre législatif, rompant avec l’héritage juridique dépassé de la Tunisie, marqué par la corruption, l’injustice et l’exclusion. Il a souligné que cette phase de l’histoire du pays exige de nouvelles idées et des concepts alignés avec une vision politique renouvelée.

Il a également insisté sur l’importance de la collaboration de tous les organes de l’État pour garantir aux citoyens tunisiens une vie digne, incluant des droits fondamentaux tels que l’emploi, la santé, le transport et l’éducation. « La politique de l’État doit viser à libérer pleinement les citoyens et la nation, au lieu de se limiter à des approches sectorielles », a-t-il dit en substance.

Le Président a évoqué la nécessité de trouver de nouvelles méthodes pour soutenir les caisses sociales, non seulement pour atteindre l’équilibre financier mais aussi pour réaliser les objectifs légitimes pour lesquels elles ont été créées.

Il a mis l’accent sur l’urgence d’adopter de nouvelles législations, notamment celles concernant la sous-traitance et les contrats à durée déterminée, qui ne garantissent pas la stabilité sociale souhaitée par les travailleurs. Le terme « travail précaire » doit être éliminé de l’usage courant.

Le Président Saïed a également abordé la nécessité de régulariser la situation des travailleurs précaires et des retraités, qui ont consacré des décennies au service du pays et sont aujourd’hui négligés. Il a qualifié cette situation d’injustice flagrante. Les retraités doivent être traités avec dignité et respect, et les pensions doivent être automatiquement ajustées en fonction des augmentations salariales.

Enfin, le Président a critiqué le discours de crise qui, selon lui, servait à justifier l’absence de développement des législations attendues par le peuple tunisien. Il a conclu que ce discours est désormais utilisé pour semer le doute sur la politique de l’État.

