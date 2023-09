Kaïs Saïed réunit le Conseil de sécurité nationale

Le lundi 25 septembre 2023, le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a convoqué le conseil de sécurité nationale au palais de Carthage pour discuter de divers enjeux sécuritaires dans le pays, notamment la traite des êtres humains et le trafic d’organes. Il a souligné l’importance de maintenir l’application de la loi tout en préservant l’identité africaine au sein du cadre juridique tunisien.

Le président a également évoqué la nécessité de s’attaquer sérieusement aux accidents de la route, soulignant que le problème va au-delà de l’état des routes et des véhicules. Il a appelé à un changement de mentalité chez les conducteurs et les usagers de la route pour instaurer un respect mutuel et une responsabilité collective envers l’espace public.

Concernant les responsabilités des autorités, il a insisté sur le fait que chaque responsable doit assumer ses devoirs conformément à la loi, mettant en avant la nécessité d’une intervention appropriée aux échelons local et régional pour résoudre divers problèmes quotidiens.

Abordant la question de la liberté de la presse, le président a souligné l’importance de la liberté d’expression tout en mettant en garde contre les abus et les atteintes à l’honneur. Il a également exprimé la nécessité pour les médias nationaux de suivre une ligne éditoriale en accord avec les intérêts de la nation.

Enfin, le président a mentionné le projet de la Cité médicale de Kairouan et a affirmé la volonté de la Tunisie de préserver sa souveraineté, quelles que soient les circonstances, face à toute ingérence étrangère dans ses projets nationaux.

