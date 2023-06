Kaïs Saïed s’entretient avec Olaf Scholz, et appelle à plus d’investissements allemands en Tunisie

Le président de la république, Kaïs Saïed, a eu hier, jeudi 23 Juin, au siège de l’ambassade de Tunisie à Paris, des discussions avec le chancelier allemand, Olaf Scholz.

Les discussions ont porté sur « les relations d’amitié étroites entre la Tunisie et l’Allemagne dans de nombreux domaines, et les opportunités existantes pour les deux pays, de développer les partenariats, notamment, dans les domaines scientifiques, de recherche, les énergies renouvelables et propres, ainsi que le tourisme. »

Le président de la république a appelé « à intensifier la cadence des investissements allemands en Tunisie, et à encourager les entreprises allemandes à renforcer leur présence dans notre pays dans de nombreux secteurs prometteurs ». Outre « la valorisation et l’appui des programmes d’échange des étudiants, et de formation professionnelle ».

Il a, également, salué la valeur des compétences tunisiennes travaillant en Allemagne dans différentes spécialités.

La rencontre a été une occasion où les deux hommes ont affirmé être conjointement conscients de la nécessité d’adopter une nouvelle approche pour faire face à la migration irrégulière, et développer les mécanismes de travail et de coordination pour en contrer les causes profondes.

Le chef de l’Etat s’est également, entretenu, en marge de sa participation au Sommet de Paris, « pour un nouveau pacte financier mondial », avec la Directrice Générale du FMI, Kristalina Georgieva, la présidente de la commission européenne, Uursula Von der Leyen.

Il a, par ailleurs, pris part avec son épouse à un diner à l’Elysée.

