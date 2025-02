Kanzari est furax : « Les membres du BF sont là pour les intérêts de leurs propres clubs »

Après la défaite encaissée face à l’Espérance Sportive de Tunis, le coach Maher Kanzari a déclaré : « Nous avons pourtant bien joué. C’était un match équilibré et nous n’avons jamais été dominés. En deuxième période nous étions encore meilleurs. Nous aurions pu mieux faire. Comment ? Le bureau fédéral doit faire les affaires du football tunisien et pas des clubs. L’Espérance n’est pas représentée ? Oui, mais elle leur fait peur. Mais le Stade Tunisien n’a personne et il a été lésé depuis le match précédent. Le BF doit gagner la confiance des clubs et ce ne sera pas possible si chaque responsable travaille pour le bien de son propre club ».