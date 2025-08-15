Kanzari : « Nous ne sommes qu’au début de la saison »

15-08-2025

L’Espérance Sportive de Tunis z concédé le nul à Rades face à l’USMo. Avec seulement deux points au compteur au terme de la deuxième journée, le coach Sang et or a été fortement contesté au terme de la rencontre.

Lors de la conférence de presse, Kanzari a déclaré :  » Nous ne sommes qu’au début de la saison. Nous avons certainement des rectifications à faire et nous avons besoin de temps. On ne s’affolle pas. La saison est très longue et la session de mercato est encore ouverte ».

