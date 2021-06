L’Ariana célèbre la fête de la rose en grande pompe, du 4 au 20 juin

La Fête de la Rose de l’Ariana revient dans sa 25ème édition du 4 au 20 juin prochain. Il s’agit d’un événement incontournable de cette ville à l’histoire riche.

Le slogan choisi pour l’occasion est « L’Ariana respire les roses ». Un clin d’œil à la crise sanitaire. Une crise qui n’a pas empêché la municipalité de monter ce festival dédié à cette fleur si chère à la ville.

Une conférence de presse a été organisée au palais municipal ce mercredi 2 juin afin de découvrir le programme des festivités.

Pas moins de 5000 rosiers seront plantés à travers toute la ville de l’Ariana. C’est le défi que s’est donné la municipalité en collaboration étroite avec la société civile durant toute la durée de la fête de la rose.

L’objectif étant de faire renaître l’Ariana d’antan, celle où les roses sublimaient les rues.

La Rose Gallica est la variété qui a fait la réputation de la commune. Elle est l’une des espèces de rosiers les plus anciennement cultivées. Elle était connue des anciens Grecs, des Romains et des jardins européens à l’époque du Moyen-âge.

Si au fur et à mesure des années, l’Ariana, ancienne ville agricole, a vu son visage être transformé et surtout bétonné, il était important pour la municipalité dirigée par Fadhel Moussa de se remémorer l’histoire.

Décalé de deux semaines en raison de la crise sanitaire, la Fête de la Rose débutera le vendredi 4 juin à 18h au Parc Bir Belhassen. D’après Anis Maazoun, Conseiller municipal chargé des Affaires culturelles, un protocole sanitaire strict a été mis en place sous la surveillance des autorités régionales de santé. « La plupart des événements auront lieu en extérieur avec le respect des gestes barrières. Pour les festivités en intérieur, un nombre limité de personnes sera autorisé. Les conférences seront aussi diffusées en live-streaming sur les réseaux sociaux », indique l’élu local.

Deux-cent rosiers seront vendus aux particuliers pendant une heure le 7 juin pour la somme symbolique de 2,5DT. « Il s’agit là d’encourager les habitants de l’Ariana à planter des rosiers dans leurs jardins.

Normalement un plant ne coûte pas moins de 10DT », nous dit Maazoun.

Par ailleurs, la municipalité avec l’aide précieuse de la société civile et notamment d’associations en faveur de la protection de l’environnement a prévu de planter une centaine de pieds de rosiers dans les hôpitaux Abderrahmane Mami et Mahmoud Materi afin de rendre hommage au personnel soignant qui se battent contre le Covid-19 depuis plus d’un an, maintenant.

Afin d’encourager les habitants de l’Ariana à s’inscrire sur la plateforme de vaccination EVAX, des jeunes de la ville ont lancé un concours vidéo qui récompensera le meilleur spot qui mettra en avant l’importance de se faire vacciner.

Il y aura également un concours du meilleur balcon et jardin, dont les prix seront remis le jour de la clôture au stade d’El Menzah 7. D’autres événements sportifs prendront place, un tournois de handball qui accueillera des joueurs professionnels connus venus de plusieurs clubs du pays.

Afin d’impliquer les jeunes dans la Fête de la Rose, la direction du festival a lancé un appel afin que ceux qui disposent de talents de dessinateurs viennent exprimer leur passion sur les murs et façades de la ville.

« Pour nous, cet événement permet de lancer une dynamique à la fois économique, sociale, culturelle et sportive surtout pendant cette période de crise sanitaire », souligne Anis Maazoun.

Lors de la conférence de presse, des habitants de l’Ariana se sont plaints du fait que la rose n’était pas assez présente dans la ville à cause de la bétonisation et de l’état moyen, voire catastrophique des infrastructures.

A ces remarques, le maire Fadhel Moussa a indiqué ce festival pourrait faire évoluer les mentalités quant à la préservation des espaces verts, qui selon lui sont systématiquement détruits par des habitants non respectueux. « Nous avons, à maintes reprises, planté des rosiers un peu partout dans la ville.

Malheureusement, dès que les boutons apparaissent, certains n’hésitent pas à les cueillir afin de les mettre chez eux », déplore Moussa.

Enfin, une créatrice de savon artisanal a présenté son nouveau produit à base de rose de l’Ariana. Une initiative qui a donné une idée ambitieuse à la municipalité. « Comme le savon de Marseille, nous voulons pouvoir développer le savon de l’Ariana », lance le maire.

Voici le détail de la Fête de la Rose. Découvrez également dans la vidéo ci-dessus, la déclaration de Anis Maazoun.

Wissal Ayadi