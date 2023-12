L’arrivée de médecins chinois en Tunisie ne se substituera pas à la migration des médecins tunisiens (ministre)

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a souligné, ce mardi 26 décembre à l’Assemblée, « la solidité des liens d’amitié sino-tunisiens », rappelant la célébration en aout dernier du cinquantenaire de la présence des médecins chinois en Tunisie.

Lors de l’examen en plénière du projet de loi organique portant approbation du protocole d’accord entre le gouvernement tunisien et son homologue chinois, sur l’envoi d’équipes médicales chinoises en Tunisie (2021 – 2026), le ministre a tenu à préciser que « la présence des médecins chinois ne va pas remplacer les médecins tunisiens qui ont migré », signalant que son département planche sur l’élaboration de textes de loi pour protéger les médecins tunisiens.

Un centre de médecine traditionnel inauguré à la Marsa

Les équipes médicales chinoises sont présentes dans nos contrées depuis juillet 1973 et sont constituées de nombreuses spécialités cardiovasculaire, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, ophtalmologie, dermatologie, gastro-entérologie, chirurgie générale et radiologie. Outre les médecins spécialisés dans l’acupuncture et médecine traditionnelle chinoise ; une expérience concluante en matière de traitement des malades et de formation de médecins tunisiens, a-t-il souligné en substance.

Le ministre a rappelé qu’un diplôme universitaire a été instauré depuis 1994 à la faculté de médecine, 207 médecins dont 175 médecins titulaires d’un diplôme en acupuncture ont été formés sur 14 promotions. Un centre de médecine traditionnel tunisien a été inauguré récemment à la Marsa, a-t-il ajouté.

Ali Mrabet a, encore, indiqué que les équipes médicales au titre de la période 2021/ 2026 ont commencé à être accueillies le 7 décembre 2021, avec une moyenne de 38 médecins répartis sur les gouvernorats de Tunis, Gafsa Jendouba et Sidi Bouzid.

Cette expérience sera développée pour toucher d’autres régions intérieures, manquant de médecins spécialistes, notamment, Tataouine, Kébili, Kasserine et Tozeur, a-t-il fait savoir.

Ce faisant, le ministère de la Santé est en train de plancher sur le développement de l’arsenal législatif pour encourager les médecins spécialistes à travailler dans les régions intérieures, une démarche ayant déjà commencé depuis 2018, a-t-il dit.

