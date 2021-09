L1, saison 2021/2022 : Deux groupes de huit équipes

La formule de la Ligue 1 Professionnelle change encore une fois. Lors de la prochaine saison, les clubs seront répartis sur deux groupes de huit équipes. Ils seront composés comme suit :

Groupe A : ES Tunis / CS Sfaxien / US Ben Guerdane / ESH Sousse / US Tataouine / CSH Lif / ES Metlaoui / CA Bizertin.

Groupe B : Club Africain / Etoile du sahel / Olympique de Beja / US Monastir / AS Soliman / AS Rejiche / CS Chebba et l’équipe qualifiée au terme des matchs de barrages qui auront lieu entre le 1er et le 7 octobre.

La saison 2021/2022 débutera le 16 octobre.

GnetNews