La circulation des citoyens entre la Tunisie et l’Egypte sera rendue aisée (Ammar)

Tunis et le Caire œuvreront à relancer la coopération conjointe en matière économique et d’investissement, notamment, dans les secteurs prioritaires, à l’instar de la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, les industries pharmaceutiques et les nouvelles technologies, a souligné le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar.

Participant hier, mardi, à la commémoration de la fête nationale égyptienne, Ammar a ajouté que la circulation des citoyens des deux pays sera facilitée, étant le principal pilier pour la relance des échanges commerciaux, et de l’investissement.

Le secteur privé des deux pays va, sans doute, jouer un rôle pionnier en matière de consolidation de la coopération bilatérale, a-t-il souligné, cité par un communiqué de son ministère.

Le ministre a exprimé la satisfaction quant au niveau de coordination et de concertation entre les deux pays, au sujet des affaires d’intérêt commun, formulant le vœu de les consolider davantage, au niveau des forums régionaux et internationaux.

Ammar a salué les réussites réalisées en Egypte sur les plans économique et social, sur la voie de la consolidation des attributs de la stabilité et de développement durable.

