La coopération tuniso-américaine est diversifiée, et revêt un caractère stratégique (Ammar)

« La Tunisie et les États Unis d’Amérique ont toujours été ensemble et solidaires, aux moments historiques cruciaux et décisifs, que ce soit pour l’un des deux pays, ou pour les deux pays à la fois. Et c’est important de le rappeler, pour bien poursuivre dans cet esprit », a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, lors de sa participation, hier à la fête nationale des Etats-Unis, organisée par l’ambassade US à Tunis.

« Nous nous réjouissons que nos relations bilatérales soient fortes de plus de deux siècles. Leur ancienneté et leur continuité prouvent la solidité de leurs fondements », a-t-il souligné, cité par un communiqué de son ministère.

Et de poursuivre : « nos responsables, dans les deux pays, ont le devoir et la responsabilité commune, de nourrir et renforcer nos rapports et nos contacts. Avec régularité, franchise et vision, pour servir ainsi, au mieux, nos intérêts réciproques, et répondre avec efficacité, aux nombreux défis actuels globaux et vitaux, lesquels dépassent largement les capacités de chaque pays seul ».

Les Tunisiens n’oublient pas, et vous sont gré, à chaque fois où votre pays a manifesté de la solidarité et de l’appui, tout au long de notre histoire commune.

Ammar a considéré la coopération tuniso-américaine, comme étant diversifiée, et revêt un caractère stratégique. « Elle couvre de nombreux domaines : dialogue politique et sécuritaire, coopération économique, commerciale et financière, recherche scientifique, technologies de la communication, protection de l’environnement, transport, santé…. Nos réalisations sont importantes. Et la bonne nouvelle est que nous pouvons faire encore bien davantage !

Je pense ainsi aux secteurs du tourisme, de l’artisanat, de la culture, de l’investissement, de l’huile d’olive et des produits du terroir, des services et de la communication notamment. Le potentiel est prometteur, et n’attend que l’intensification des contacts entre nos opérateurs, pour donner ses fruits ».

Il a réitère l’appel pour multiplier les rencontres entre les intervenants économiques des deux pays, notamment du secteur privé, afin d’établir un vrai partenariat, avantageux et durable pour les deux côtés.

C’est cette dynamique-là, qui favorisera le redressement sain et durable de l’économie tunisienne, et qui ne fera que nourrir et renforcer la protection, par les Tunisiens, de leurs libertés, et leur capacité à en jouir en toute responsabilité.