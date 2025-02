La CTN rappelle les conditions de rÃ©servation pour la saison estivale

La CTN rappelle les conditions de réservation pour la saison estivale

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) informe ses clients que les réservations et ventes de billets pour l’ensemble des traversées, estivales et hors saison, s’effectuent exclusivement à travers son réseau commercial. Celui-ci comprend près de 700 agences de voyages agréées, en Tunisie et à l’étranger, ainsi que via son site web et diverses plateformes de réservation en ligne.

La CTN souligne que l’ouverture des réservations se fait de manière transparente et équitable, garantissant l’égalité des chances pour tous les voyageurs, sans discrimination ni privilège. Les tarifs appliqués sont les mêmes pour tous, conformément aux règles commerciales de la compagnie.

Par ailleurs, la CTN précise que les réservations se déroulent normalement, en fonction des capacités d’accueil des navires pour chaque traversée programmée.

Dans le cadre de sa mission de service public, la compagnie rappelle également à ses clients qu’ils peuvent contacter ses services spécialisés pour toute information complémentaire ou assistance aux numéros suivants : 82102021 ou 71346061.

